Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı

Turgutreis mahallesi Akyarlar mevkisinde akşam saatlerinde başlayan yangında yaklaşık 90 hektarlık makilik ve otluk alanı küle çevirdi. Rüzgarın da etkisi ile bir türlü söndürülemeyen 11 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Arazinin engebeli ve dağlık olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çeken ekipler 11 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı.

Dün saat 16:15 sularında Akyarlar mahallesinde başlayan yangın, önce İslamhaneleri daha sonrada Turgutreis mahallesini sardı. Yangının çıktığı bölgeler dağlık ve engebeli olduğu için ilk müdahale yangın söndürme helikopteri ile yapıldı. 2 saatlik havadan müdahalenin sonucunda havanın kararmasıyla birlikte yangına müdahale karadan devam etti. Yangının çıktığı bazı bölgelere de yol olmaması nedeniyle müdahale edilemedi. Hızla büyüyen alevler tatil sitelerinin 50 metre yamacına kadar yanaştı. Akut ekipleri Tatil sitesinde yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Tatil sitesinde hazır bekleyen İtfaiye, Orman ve Akut ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin evlere sıçramasını engelledi. Büyük bir alana yayılan alevleri söndürmek için seferber olan ekiplere site sakinleri de yardım etti. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri söndüren ekipler 11 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Saat gece 03:15’de söndürülen yangından can ve mal kaybı yaşanmadı.