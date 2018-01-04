Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bodrum-Kaş arasına fırtına uyarısı

Meteoroloji merkezinden Güney Ege'de fırtına beklendiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Ege'de fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, açıklarda ise yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DEAŞ operasyonunda 'Canlı bomba yeleği' ele geçirildi

DEAŞ operasyonunda 'Canlı bomba yeleği' ele geçirildi

'Kurt kız'ın o halinden eser kalmadı

'Kurt kız'ın o halinden eser kalmadı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Evini samandan yaptı

Evini samandan yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA