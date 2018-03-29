Boeing üretim tesisi WannaCry fidye saldırısına uğradı

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 150 ülkede 300 binden fazla bilgisayarı etkileyen fidye yazılımı WannaCry ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. South Carolina'nın Charleston kentindeki bir Boeing üretim fabrikası, Seattle Times'ın raporuna göre, WannaCry siber saldırısına uğradı. Boeing Commercial Airplane üretim mühendisinin baş mühendisi Mike VanderWel, şirket çapında bir not gönderdi.

Virüs ilk olarak Mayıs 2017'de ortaya çıktı ve dünya genelinde 150'den fazla ülkeye yayıldı. Bilgisayarları kapatıyor ve kullanıcıların genellikle bir kripto para biriminde bir ücret ödeyene kadar onları açmasını engelliyor.

Seattle Times, Boeing'in baş mühendisi Mike VanderWel ise çağrıda bulundu. VanderWel, "Kuzey Charleston'dan hızlı bir şekilde metastaz yapıyor ve sadece 777'nin (otomatik spar -kanat- montaj araçları) etkilendiğini duydum" dedi. Şirket, virüsün, işlevsel uçak testlerinde kullanılan ekipmanı vurabileceğini ve bunun uçak yazılımına yayılmasına neden olabileceğini düşünüyor. VanderWel, "Boeing'deki hemen hemen her VP ile bir görüşme yapıyoruz." dedi.

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olan Boeing, kötü amaçlı bir virüs tarafından etkilendiğini doğruladı, ancak etkisi azaldı. Boeing, Twitter'dan yayınladığı bir bildiride, "Kötü amaçlı yazılım hakkındaki makaleler abartılı ve hatalı" dedi. "Siber güvenlik operasyon merkezimiz, az sayıdaki sistemi etkileyen sınırlı bir kötü amaçlı yazılım saldırısı tespit etti. İyileştirmeler uygulandı ve bu bir üretim veya teslimat konusu değil." denildi.

Trump yönetimi 2017 yılında WannaCry saldırısı için Kuzey Kore'yi suçlamıştı. Microsoft bir güncelleme eki yayınladı, ancak bazı eski bilgisayarlar otomatik olarak güncellenmemiş olabilir.

(Milliyet)