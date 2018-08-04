Boeing, yeni uzay kapsülü Starliner'ın test uçuşlarını erteledi

Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımak için tasarladığı Starliner kapsülünün deneme uçuşlarını yine erteledi. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir test sırasında uzay aracında önemli bir hata tespit eden şirket, bunun ardından ilk insansız deneme uçuşlarının altı ay ertelendiğini açıkladı.

Boeing ve NASA, erteleme kararından önce aslında bu ay (Ağustos 2018) ilk test uçuşunu gerçekleştirmek istiyordu. Ancak 'acil durum kaçış sistemi'nde tespit edilen hata ve ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin geçtiğimiz ay sunduğu raporun ardından zaten Ağustos 2018 hedefinin yerine getirelemeyeceği az çok belli olmuştu.

Altı aylık ertelemeyi bugün açıklayan Boeing,"İlk insansız yörünge uçuşumuza 2018'in sonu veya 2019'un başları gibi çıkacağız." ifadelerini kullanıyor. Şirket, insanlı test uçuşları için de 2019'un ortalarını, yani önümüzdeki yaz aylarını hedefliyor. Erteleme öncesinde ise bu uçuşların Kasım 2018'de yapılması planlanıyordu.

Boeing'in tüm test uçuşlarını başarıyla tamamlaması halinde bu sefer sıra resmi uçuşlara gelecek. Ancak bunun için önce NASA'dan Starliner'ın astronot taşımak için tamamıyla hazır olduğunu gösteren bir sertifikasyon alınması gerekiyor. Bu aşamanın da tamamlanmasının ardından tam 9 yıl sonra Amerikan astronotlar tekrar ABD topraklarından uzaya çıkmaya başlayacak. 2011 yılında uzay mekiği programını iptal eden NASA, bildiğiniz gibi çok uzun bir süredir astronotlarını Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsülleriyle ISS'e gönderiyordu.

Uzaydaki bu Rusya bağımlılığını özel şirketler aracılığıyla sonlandırmak isteyen uzay ajansı, ISS'e insan taşımaları için 2014 yılında SpaceX ve Boeing ile milyarlarca dolarlık anlaşmalar yapmıştı. Uzay ajansı her iki şirketin de ilk görev tarihlerini 2017 olarak belirlemiş olsa da bugün hem SpaceX hem de Boeing bu hedeften çok ama çok uzak kalmış durumda. ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi, geçtiğimiz ay yayınladığı raporunda resmi görevlerin Ağustos 2020'den önce başlamasının mümkün olmadığını söylemişti.

Diğer taraftan NASA-Roskosmos arasındaki Soyuz roketi anlaşması ise 2019'un Kasım ayında sona erecek. Hükümet Sorumluluk Ofisi, NASA'nın bu duruma alternatif bir plan üretmemesi halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda en az dokuz ay boyunca Amerikan astronotunun yer almaması gibi bir durum oluşabileceğini söylüyor.

(Donanım Haber)