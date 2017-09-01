Ankara'da boğanın çarptığı adam kendi kazdığı çukura düştü: 2 kolu kırıldı

Başkent’te, bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlıklarını kesmek için yollara düşen vatandaşlar, acemi kasap manzaraları ile karşılaştı. Bayram namazının ardından sabahın ilk saatlerinde kesim alanına getirilen bir boğa, kesim sırasında 63 yaşındaki Aslan Atmaca’nın elinden kurtuldu. Boğanın çarpmasıyla kazdıkları çukura düşen Atmaca’nın iki kolu kırıldı. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Atmaca, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Boğayı kesim için kafasından tutuyordum. Boğa elimizden kurtularak boynuzları ile bana vurdu. Kurban atıkları için açılan çukura iki elimin üstüne düştüm. Çocuklar ve akrabalarım beni çukurdan çıkararak hastaneye getirdi. 2 kolumun kırılması sonucu alçıya aldılar."

Bir diğer acemi kasap ise, kurban keserken elindeki bıçağın bacağına saplanması sonucu yaralanarak Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.