Boğaziçi Üniversitesi’nde Şimdi de korsan mail krizi

Üniversite mail sistemi üzerinden ‘Üniversitemizde yaşanan son olaylar üzerine’ başlıklı mesajda, teröre destek veren 11 şüphelinin üniversite içinde gözaltına alınmasıyla ‘Boğaziçi Üniversitesi kültürünün zarar gördüğü’ iddia edildi. Bu mesajdan 10 dakika sonra Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen “Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!” başlığıyla gönderilen ikinci mesajda ise “Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir” denildi. İkinci kez yapılan açıklamada da “Üniversitemiz sanal saldırı yapıldı. Soruşturma açıldı” bilgisi verildi.