Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Boğaziçi Üniversitesi’nde Şimdi de korsan mail krizi

Zeytin Dalı Harekatı’na katliam diyerek terör örgütünü destekleyen PKK yandaşlarıyla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi’nde skandal sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Üniversite mail sistemi üzerinden ‘Üniversitemizde yaşanan son olaylar üzerine’ başlıklı mesajda, teröre destek veren 11 şüphelinin üniversite içinde gözaltına alınmasıyla ‘Boğaziçi Üniversitesi kültürünün zarar gördüğü’ iddia edildi. Bu mesajdan 10 dakika sonra Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen “Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!” başlığıyla gönderilen ikinci mesajda ise “Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir” denildi. İkinci kez yapılan açıklamada da “Üniversitemiz sanal saldırı yapıldı. Soruşturma açıldı” bilgisi verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7,4 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında birinci sıradayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7,4 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında birinci sıradayız

Üniversite öğrencileri roket yaptı

Üniversite öğrencileri roket yaptı

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA