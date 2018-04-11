Boğaziçi Üniversitesi'ndeki terör örgütü yandaşlarına destek verdiler

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde, PKK/PYD sempatizanı bir grup, Afrin şehitlerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere saldırdı. Türkiye'nin Afrin'deki terör yuvalarını temizleyip Afrin'i halka yani gerçek sahiplerine vermek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na 'işgal' diyen, grup "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" dövizleriyle lokum dağıtmaya çalışan öğrencilere sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Kamuoyununda büyük tepkisine neden olan bu provokatif eylem sonrası polis harekete geçti. Terör örgütü propagandası yapan gruptan 19 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk olan 18 kişiden 3’ü serbest bırakılmış, Nöbetçi Sulh ceza Hakimliğince sorgulanan 15 şüpheliden 9’u, “PKK/KCK / YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan tutuklanmıştı. Dün olaya karışan 1 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Tilbe Akhan: Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Tilbe Akhan, tutuklanan terör destekçisi arkadaşları ile ilgili açıklama yaptı. Akhan, silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yapan arkadaşları için ''Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Arkadaşlarımızın yanlış bir şey değil, önemli bir şey yaptıklarını düşünüyoruz. Cesur arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız'' dedi.

PROF. DR. FARUK BİRTEK DE DESTEKLİYOR

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Birtek de, terör propagandası yapan, kahraman Mehmetçiğe işgalci diyen terör seviciler ile ilgili "Ne olacak bu gençlere? Ben ağlıyorum. Ben de gitmek istiyorum, yanlarında beraber olmak istiyorum. Hapishanede onlarla beraber olmak istiyorum" dedi. Öğrencilik kisvesiyle eli kanlı terör örgütlerine destek verenlere sessiz kalanların, bu vandallar tutuklandıklarında bu kadar hassaslaşması da dikkatlerden kaçmadı.

İSTANBUL TABİPLER ODASI'NDA BASIN AÇIKLAMASI

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu'nun, silahlı terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan tutukluların serbsest bırakılması için Kadıköy Khalkedon Meydanı'nda yapacakları basın açıklamasına polis izin vermedi.

Tutuklanan terör örgütü yandaşlarının aileleri İstanbul Tabipler Odasında bir açıklama yaptı. Toplantıya DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TTB Başkanı Raşit Tükel, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Gençay Gürsoy, ANAP eski Genel Başkanı Nesrin Nas, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, TMMOB MMO Başkanı Battal Kılıç, İTO Sekreteri Samet Mengüç, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, EMEP MYK üyesi Levent Tüzel, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay ve KHK ile ihraç edilen akademisyenler de katıldı.