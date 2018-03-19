Boğaziçi Üniversitesi'nde 46 askerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere terör örgütü yandaşları saldırdı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit olan 46 askerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere terör örgütü yandaşları saldırdı.
Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 askerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi'nde fiziki ve sözlü saldırıya uğradı.
SKANDAL PANKARTLAR
Lokum dağıtmak için stant açan öğrenciler, "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" ve "Okulumuzda ÖSO'cu istemiyoruz" pankartları açan terör seviciler tarafından engellendi.
Kaynak: HABER7
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