Boko Haram'ın kaçırdığı Kamerunlular kurtarıldı

Terör örgütü Boko Haram'ın geçen yıl kaçırdığı yaklaşık 400 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kamerun Uç Kuzey eyaleti Valisi Bakarai Midjiyava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya ordusunun örgüt militanlarının geçen yıl kaçırdığı Kamerunluları kurtardığını belirtti.

Operasyonun tam olarak hangi bölgede düzenlendiğine ilişkin bilgi paylaşmayan Midjiyava, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin Nijerya sınırına yakın Mozogo bölgesinde hükümet ve Uluslararası Kızılhaç Örgütünün himayesine alındığını söyledi.

Midjiyava, kurtarılan sivillerin en yakın zamanda ailelerine teslim edileceğini dile getirdi.

General Buba Dobekreo ise Nijerya ordusunun Boko Haram'a karşı düzenlediği hava operasyonunda militanların arkalarında rehineleri bırakarak kaçmak zorunda kaldığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan Boko Haram, eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de taşıdı.

Kamerun Savunma Bakanlığının verilerine göre, örgütün son dönemdeki saldırılarında 2 binden fazla Kamerunlu sivil yaşamını yitirdi.