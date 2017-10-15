Bol gol ve muhteşem hareketler... PES 2018 oyun severlerle buluştu

Konsol oyunlarının en çok satan iki ürününü arasındaki PES 2018 raflardaki yerini kısa süre önce aldı. PES 2018'in bir önceki versiyonlarına göre üzerinde fazla değişiklik yapılmadan piyasaya sürüldüğünü söylemek gerek. Oyunun üreticisi KONAMİ, özellikle detaylarla uğraşan ve gol atmak dahil pek çok şeyin çok zor olduğu FIFA 18'e karşılık, her maçın 4-5 golle geçildiği, menüsü de oldukça basit olan bir oyunla karşımıza çıkıyor.

TÜRK TAKIMLARI YETERSİZ

PES 2018'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Türkiye'den alınan takımlar. Fakat KONAMİ, bütün oyunu neredeyse Avrupa'nın büyük 10 kulübü üzerine kurup, diğer takımların güç ve denge unsurlarını onlar için çerez haline getirmiş. Türk takımları arasında en güçlü olan Beşiktaş bile, bugün Şampiyonlar Ligi grubunda üstün geldiği takımlara karşı PES 2018'de güç olarak çok gerilerde kalıyor. Ve bol gollü bir mağlubiyet de kaçınılmaz oluyor. Öte yandan oyunun 2017'nin Ocak ayı kadroları ile başlaması, söz gelimi Neymar'ın hala Barcelona'da top koşturması da eksiler arasında bulunuyor.

DETAY EKSİKLERİ VAR

Öte yandan PES 2018, grafikleriyle de hem ilerleme hem de gerileme yaşayarak tuhaf bir duruma imza atmış. Oyuncu özellikleri dövmeleri, mimikleri ve top koşturma hareketlerine değin sanal bir kopyaya dönüşürken, futbol sahalarının parlak yeşilliği, izleyicilerin birbirinin kopyası olması öte yandan izleyici tepkilerinin takımlara göre değişmeyişi oyunun eksileri arasında.

HANGİ OYUNU ALMALISINIZ

Bunun yanında oyunda en üst seviyeyi açarak da bol gollü maçlara imza atmak mümkün. Röveşata, vole ve serbest vuruş golleri PES 2018'in sıradanlaşan fakat zevk veren hareketleri arasında. FIFA 18'in aksine PES 2018'de ceza sahasına metrelerce uzaklıktan çekilen şutlar kalecinin uzanamayacağı yere gitme konusunda önemli istatistiklere imza atıyor. KONAMİ bir anlamda PES 2018 il FIFA ile girdiği nitelik yarışını basit ve zevk veren bir oyun kategorisine dönüştürmüş. İki oyunu da Playstation 4'te test etmiş bir oyuncu olarak Türkiye Süper Ligi'nden oyuncularla maç yapacaksanız ve maç sahası, forma, seyirci tepkisi gibi detaylara önem veriyor, maçların bol gollü değil çekişmeli geçmesini istiyorsanız sizin için doğru oyun FIFA 18. Bol gollü maçlarla ilgileniyor, oyun zevkini detayların önüne koyuyorsanız da almanız gereken oyun PES 2018 olmuş. Böylece FIFA 18'in üreticisi EA Sports ile PES 2018'in üreticisi KONAMİ arasındaki makas da detay ve kolaylık olarak açılmış görünüyor.