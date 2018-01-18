Bolu Dağı’nda kar yağışı şiddetini artırdı

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM Otoyolu kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde de şiddetini artırarak devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Meteoroloji yetkililerinin kar uyarısı üzerine sabah saatlerinden itibaren D-100 karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde hazır halde bekletilen kar küreme ve tuzlama araçları, güzergah boyunca yolların açık kalması için çalışıyor.

Kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle yolda kalan bir TIR sürücüsü, 1 saattir hareket edemediğini belirterek, TIR'ında bulunan kürekle aracın önündeki karları kendi imkanlarıyla küredi.