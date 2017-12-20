Bolu Dağı´nda kar yağışı ve sis
Bolu Dağı’ndaki kar yağışı yeşil alanları beyaza bürüdü, yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
- İHA
Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde başlayan kar yağışı yaklaşık yarım saat yağdıktan sonra durdu. Bolu Dağı'nın Elmalık ve Bakacak mevkiilerinde yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle sürücüler Bolu Dağı'nı geçmekte zorlandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
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