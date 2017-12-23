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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor

D-100 Karayolu İstanbul - Ankara istikametinin Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor. TIR'lar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

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Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde TIR'ların geçişine izin verilmiyor.
 
TEM ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini artırdı. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100 yolunda kar küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise, yolun sol şeridi kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli bölgesinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde Kaynaşlı'da bulunan trafik ekipleri, kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin vermiyor. Trafik ekipleri ayrıca kar lastiği denetimi yaptı.
 
Kar yağışı, Bolu kent merkezinde de etkili oldu. Kentte oturanlar sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyandı. Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
 

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