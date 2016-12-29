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Bolu Dağı'nda zincirsiz araçlara izin verilmiyor

Kar ve buzlanma nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde tır ve zincirsiz kamyonların geçişine izin verilmiyor.

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Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde tır ve zincirsiz kamyonların geçişine izin verilmiyor.

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için Elmalık mevkisinde yaptıkları kontrollerde tırlar ile zincirsiz kamyonların Bolu Dağı'na çıkmasına izin vermiyor.

Ekipler, Elmalık Kavşağı'nda çevirdikleri tır ve lastiğinde zincir bulunmayan kamyonları, yol üzerindeki park alanlarıyla şehir merkezine yönlendiriyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de yoğun kar yağışı devam ediyor. Etkili yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, il merkeziyle yüksek kesimler ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi ile D-655 Düzce-Zonguldak-Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz ve Kabalak rampalarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı artarak devam edecek

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının artarak devam edeceğini belirterek vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istedi.

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