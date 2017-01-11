Bolu Emniyetinde 6 polis açığa alındı
Bolu Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 polis FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli kademelerinde görevli 6 polis açığa alındı. Bugüne kadar Bolu Emniyet Müdürlüğü’nden ihraç edilen polis sayısı 106, açığa alınan polis sayısı ise 30’a yükseldi.
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