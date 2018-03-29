Bolu Gerede'de kar yağışı etkili oluyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.



İlçede gece etkili olan sağanak, sabah itibarıyla yerini kara bıraktı. İlçe merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.



Kar nedeniyle, ilçe merkezinde ve D-100 karayolunun Gerede kesiminde, sürücüler ve vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı.



İlçede en yoğun yağışın görüldüğü Esentepe mevkisinde sokağa çıkan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirip karda eğlendi.



Öte yandan, Bolu kent merkezinde gece başlayan sağanak da aralıklarla devam ediyor.



Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceğini ve hava sıcaklığının cuma gününden itibaren artacağını bildirdi.