Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bolu merkezli 6 ilde FETÖ şüphelisi 6 asker gözaltına alındı

Bolu merkezli 6 ilde askerlere yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 6 asker gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik örgütün mahrem yapılanması içindeki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen biri binbaşı, 3’ü üsteğmen ve 2’si astsubay 6 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli olarak Hatay, Zonguldak, İstanbul, Ankara ve Isparta’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 asker gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen FETÖ şüphelisi askerlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tatlıses´ten Cumhurbaşkanı Erdoğan´a özel Afrin türküsü

Tatlıses´ten Cumhurbaşkanı Erdoğan´a özel Afrin türküsü

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Yerin altından servet fışkırdı

Yerin altından servet fışkırdı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA