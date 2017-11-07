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Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama

Bolu merkezli 5 ilde yürütülen operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 9 kişi'den 3'ü tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

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Bolu merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişi'den 3'ü tutuklandı.
 
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde adliyeye çıkartılan 9 şüpheli savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
 
Şüphelilerden Kredili Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü iken görevinden ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı iddia edilen Mahmut Celal Metin ile Hatice ve Hacer Arık tutuklandı, E.Y, G.A, G.İ, H.Y, R.Ö ve M.S.T. ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
 
8 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
 
Öte yandan aynı operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi daha gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olan 5 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y, M.Y, H.Y, M.D, K.S, C.A, C.Ö. ve A.K. de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
 
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

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