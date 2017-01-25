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Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 20 gözaltı

Bolu merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20 zanlı gözaltına alındı.

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Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 20 zanlı gözaltına alındı.
 
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevde bulunan 2. sınıf emniyet müdürü, komiser, polis, infaz koruma memuru, öğretmen ve hemşirelere yönelik Bolu, Malatya, Kütahya, Adana, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
 
Bolu'ya getirilen 20 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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