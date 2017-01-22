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Bolu polisinden 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Bolu merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda örgütün haberleşme sistemi “ByLock” ve “Eagle” kullandıkları gerekçesiyle aralarında asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin hassas çalışması sonrasında Bolu merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda Bolu, Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri’de çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenlendi. FETÖ üyesi oldukları tespit edilen ve örgütün haberleşme sistemi “ByLock” ve “Eagle” kullandıkları tespit edilen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonda aralarında asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin arandığı belirtildi. Şahıslar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.
 

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