Bolu’da, 13 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu

Bolu’da, arkadaşları ile birlikte okuldan kaçarak derede yüzmeye giden 13 yaşındaki Kerim Eğri, girdiği derede boğularak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Eğri’nin ailesi sinir krizleri geçirdi.

Olay, Bolu’nun Gerede İlçesi Salur Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Kerim Eğri, 3 arkadaşıyla birlikte Salur Köyü yakınından geçen Ulusu Deresi’ne yüzmeye gitti.

Yüzmek için dereye giren Eğri’nin uzun süre su yüzeyine çıkmadığını gören arkadaşları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, derede arama yapılması için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibinden yardım istedi.

Köylüler aramaya katıldı

Derenin kenarında Eğri’nin kurtarılmasını bekleyen köylüler, dalış ekibinin uzun geciktiğini iddia ederek olay yerinde bulunan jandarme ekiplerine tepki gösterdi. Köylülerin dereye girmesini isteyen vatandaşlarla jandarma ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından 3 köylü Eğri’nin boğulduğu tahmin edilen yerde arama yaptı. Köylüler yaptıkları aramada bir sonuç elde edemedi.

Dalış ekibi cesede ulaştı

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi, çocuğun boğulduğu tahmin edilen yerde yaptığı yaklaşık yarım saatlik arama sonucunda 13 yaşındaki Kerim Eğri’nin cesedine ulaştı. Eğrinin cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na götürüldü.

Ailesi ve arkadaşları sinir krizleri geçirdi

Çocuklarının boğulduğunu duyan anne Rasime Eğri ve ailesi olay yerinde uzun süre Kerim Eğri’nin cansız bedeninin sudan çıkarılmasını bekledi. Eğri’nin cansız bedeninin sudan çıkarılmasıyla ailesi sinir krizleri geçirdi. Eğri ile birlikte dereye yüzmeye gelen diğer arkadaşlarından birisi ise şoka girdi. Olay yerinde bulunan 112 Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen aile üyeleri ve Eğri’nin arkadaşları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.