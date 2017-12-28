Bolu’da 17 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi’nde bulunan İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin erkek yurdunda kalan öğrencilerden 17’isinin mide bulantısı şikayetini yurt yönetimine bildirmeleri üzerine okul yurduna çok sayıda ambulans sevke edildi.



İzzet Baysal Anadolu Lisesi erkek yurduna gelen 112 Sağlık ekipleri, mide bulantısı şikayeti olan 17 öğrenciye ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırdılar.



Bolu İzzet Baysal Devlet Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Okulun diğer öğrencilerinden bir şikayet gelmediğini ifade eden Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili çalışma başlatıldığını belirtti.