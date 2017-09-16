Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bolu'da, 18 yaşındaki genç intihar etti

Bolu´da 18 yaşındaki Berkay Dursun, evde yalnızken, başına tabancayla ateş ederek yaşamına sonra verdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yasemin Sokak´ta meydana geldi. Berkay Dursun, inşaat işçisi olan babası tarafından evde, yerde kanlar içinde bulundu. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Berkay Dursun, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Dursun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

İlk belirlemelere göre başına tabancayla ateş ederek intihar ettiği ifade edilen Dursun´un ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ'den gözaltına alınan Kılıçdaroğlu'nun avukatı FETÖ kanalları için bu dilekçeyi yazmış

FETÖ'den gözaltına alınan Kılıçdaroğlu'nun avukatı FETÖ kanalları için bu dilekçeyi yazmış

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA