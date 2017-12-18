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Bolu'da 246 şişe kaçak içki ele geçirildi

Bolu'da, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 246 şişe bandrolsüz içki ele geçirilirken,1 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki satışına yönelik yürüttüğü çalışma sonucunda bir depoda bandolsüz içki bulunduğu ve piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Polisin düzenlediği operasyonda depoda 246 şişe bandrolsüz içki ele geçirilirken, C.K. (51) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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