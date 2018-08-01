Bolu'da ambulansla kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Bolu'da hasta taşıyan ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
- AA
D-100 Karayolu'nun Bolu kesiminde hasta taşıyan ambulansla ekmek kamyonetinin çarpışması sonucu ambulanstaki hasta ve yakınının da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göynük'ten Bolu'ya hasta sevk eden Ahmet Arif idaresindeki 14 GD 972 plakalı ambulans, Dağkent Işıklı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Turan yönetimindeki 14 EF 321 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleriyle ambulansta bulunan sağlık personelleri Elif Özdamar ve Burcu Yılmaz, ambulansta bulunan Tülay ve Bedriye Demirtaş yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yan yatan kamyonette bulunan ekmekler yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar, yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından yere saçılan ekmekleri topladı.
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