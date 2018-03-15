Bolu’daki öğrenciler Afrin’deki askerlere destek için yazdıkları duygu dolu mektupları gönderdi

Bolu’da, 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçiklere destek olmak mektup yazdı. “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” tişörtleri giyerek okullarından PTT Bolu Merkez Şubesi’ne kadar yürüyen öğrenciler, burada sırayla içeri girerek Türk bayraklı zarfların içine koydukları mektupları askerlere yolladı.

“Gerçek kahramanlar sizlersiniz”

Okulun 5-G sınıfında okuyan ve babası da bir asker olan Şehnaz Kil, yazdığı duygu dolu mektubunda askerlere “Kahramanlarımız” diye hitap ederek, “Aziz kahramanlarıma. Biz burada huzurlu ve mutlu duruyorsak bu sadece sizin sayenizdedir. Küçükken hep düşünmüşümdür. Yabancıların kahramanı var fakat neden bizim yok. Ama anladım ki gerçek kahramanlar sizlersiniz. Gece gündüz demeden çalışıp sonunda ise hak ettiği değeri alamadan can veren kahramanlar. Fakat merak etmeyin. Bu ülkeyi koruyacağız, bu ülke için savaşacağız. Gerekirse bu ülke için can vereceğiz. Evet, küçücük çocuklarız fakat sandığınızdan da büyük kalplerimiz var. Ve bu büyük kalpler canımız ciğerimiz Türkiye’miz ve sizin için atıyor. Biz her zaman sizi düşüyor ve özlüyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“Babama nasıl dua ediyorsam, size de ediyorum”

Şehnaz Kil, duygu dolu mektubunun devamında, “Ben bir asker çocuğu olarak babamı her saniye nasıl özlüyorsam ve babamla nasıl gurur duyuyorsam aynı şekilde sizlerle de gurur duyuyorum” diyerek şunları yazdı:

“Ve her gece yatmadan önce size dua ediyorum. Bilmenizi istiyorum ki ben babamı her saniye nasıl özlüyorsam, sizin sevdikleriniz de aynı benim gibi sizi her saniye özlüyor olacaktır. Nasıl babamı merak ediyorsam ve onun için dua ediyorsam, savaş bitsin ve biran önce yanımıza gelin diye de dua ediyorum. Çünkü siz bizim babamız, amcamız, abimizsiniz. Biliyorum ki bizim evimize yol beklemek ne kadar zorsa sizlerin de bekleyenleriniz için o kadar zor. Ama siz bizleri düşünmeyin. Biz burada dimdik sizleri bekliyoruz. Sizler bizim babamızsınız. Baba çınardır ve çınarı kimse yıkamaz. Allah’tan tek dileğim hainlere hak ettiklerini verip sağ salim geri dönmeniz. Şuan bu mektubu hangi kahraman Türk askeri okuyor bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. O da kim okursa okusun bilsin ki benim ailemden biri. Hep yüreğimizdesiniz. Allah yardımcınız olsun.”