Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bolu'da avcılar vurdukları 300 kiloluk domuzla hatıra fotoğrafı çekildi

Bolu'da, Karamanlar Köyü´nde 300 kiloluk dev domuzu vuran avcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karamanlar Köyü´nde ekili alanlara zarar veren domuzu bulmak için köylüler harekete geçti. Eli silah tutan köylüler, domuzu övurmak için ava çıktı. Gruplar halinde köy çevresinde dolaşan köylüler, bir tarlada gördükleri yaban domuzunu ateş ederek öldürdü. Köylüler, yaklaşık 300 kilo dolayında olduğu görülen domuz ile hatıra fotoğrafı da çekti. Domuzun vurulma anı ise cep telefonu ile kaydedildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlber Ortaylı Fatih'i anlattı

İlber Ortaylı Fatih'i anlattı

Tapınakçıların 700 yıllık gizli mabedi bulundu

Tapınakçıların 700 yıllık gizli mabedi bulundu

Taşeron işçi sınavları ne zaman başlıyor?

Taşeron işçi sınavları ne zaman başlıyor?

Muhabbet kuşuna benzeyen limon şaşkına çevirdi

Muhabbet kuşuna benzeyen limon şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA