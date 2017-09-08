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Bolu'da bir TIR'da yapılan aramada 5 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da polis tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada 5 bin 430 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul yönüne giden TIR'ı TEM Otoyolu'nda durdurdu. TIR'da yapılan aramada 5 bin 430 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken sürücü 38 yaşındaki B.Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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