Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman yangını çıktı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'nun Çamyurdu köyü Şahankayası mevkindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Mudurnu ve Göynük Orman İşletme Şefliklerine bağlı ekipler, söndürme çalışmalarına başladı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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