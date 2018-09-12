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Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman yangını çıktı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Mudurnu'nun Çamyurdu köyü Şahankayası mevkindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Mudurnu ve Göynük Orman İşletme Şefliklerine bağlı ekipler, söndürme çalışmalarına başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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