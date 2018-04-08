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Bolu'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Bolu'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

  • İHA
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Merkez üssü Bolu'nun Yeşilcele mevkisi olarak belirlenen orta şiddette deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 4.9 şiddetindeki deprem nedeniyle Bolu'da vatandaşlar sokağa döküldü.  


AFAD'dan depreme ilişkin ilk açıklama: An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir

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