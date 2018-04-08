Bolu'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

Merkez üssü Bolu'nun Yeşilcele mevkisi olarak belirlenen orta şiddette deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 4.9 şiddetindeki deprem nedeniyle Bolu'da vatandaşlar sokağa döküldü.



AFAD'dan depreme ilişkin ilk açıklama: An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir