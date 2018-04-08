Bolu'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Bolu'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
- İHA
Merkez üssü Bolu'nun Yeşilcele mevkisi olarak belirlenen orta şiddette deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 4.9 şiddetindeki deprem nedeniyle Bolu'da vatandaşlar sokağa döküldü.
AFAD'dan depreme ilişkin ilk açıklama: An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir
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