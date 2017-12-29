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Bolu'da devrilen kamyondaki tavuklar yola saçıldı

Bolu-Mudurnu karayolu, tavuk yüklü nakliye kamyonunun devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Seçkin Gülen idaresindeki 14 BT 869 plakalı çift römorklu tavuk nakliye kamyonu, Belkaraağaç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, kamyonda yüklü canlı tavuklar yola saçıldı.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Çevreye dağılan tavukların toplanması için, şirket çalışanları ve vatandaşların katılımıyla çalışma yürütülüyor. Tavukların toplanmasının ardından trafiğin açılacağı öğrenildi.

Ekipler, güzergahı kullanmak isteyen sürücüleri Abant Tabiat Parkı'na yönlendiriyor.

 

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