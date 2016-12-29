Bolu'da eğitime kar engeli
Bolu'nun Gerede, Seben, Kıbrıscık ve Dörtdivan ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Yeniçağa ilçesindeki taşımalı eğitim yapan okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi.
- BOLU (AA)
Bolu Valiliğinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Gerede, Seben, Kıbrıscık ve Dörtdivan ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.
Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Yeniçağa ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okullar tatil edildi.
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