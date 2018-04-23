Bolu'da FETÖ firarisi çift tutuklandı
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamına gözaltına alınan firari çift, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen firarı eski öğretmen Halil Hazar ve hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Zeynep Hazar'ın yakalanması için çalışma başlattı.
Beşkavaklar ve Tabaklar mahallelerindeki iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Aramalarda Halil Hazar'a ait sahte ehliyet ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunu tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.