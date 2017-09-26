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Bolu'da FETÖ/PDY soruşturmaları

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan bugüne kadar 2 bin 290 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

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Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, Türk kanunlarına göre suç teşkil eden olaylar sebebiyle adli merciler tarafından soruşturmaların süratle, etkin ve adil biçimde yürütülmesi, adil yargılanma hakkı ve diğer evrensel hakların korunması suretiyle şüphelilerin delilleriyle birlikte bağımsız mahkemeler önüne çıkarılması ve kovuşturmalar sonunda ceza adaletinin hızlı ve isabetle gerçekleştirilmesinin suç işleme eğiliminde bulunanların üzerinde meydana getireceği caydırıcılık etkisi sebebiyle büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.
 
Yaman, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sonucunda, 3'ü tutuklu, 7'si adli kontrollü toplam 10 şüpheli hakkında Anayasa'yı ihlal ve bağlı suçlardan, 268'i tutuklu, 166'sı adli kontrollü olmak üzere toplam 558 şüpheli hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iddianame düzenlendiğini belirtti.
 
İncelemeler sonucunda 532 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, 489 şüpheli hakkında ise yetkisizlik kararı verildiğine değinen Yaman, "Soruşturmalar kapsamında 49'u tutuklu, 70'i adli kontrollü, 29'u yakalama emri ile aranan toplam 701 şüpheli hakkında soruşturma devam etmekte. Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bugüne kadar soruşturma yürütülen şüpheli sayısı toplam 2 bin 290'a ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

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