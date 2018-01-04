Bolu'da geçen yıl terör operasyonlarında 116 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) başta olmak üzere, PKK/KCK ve sol terör örgütleri ile dini istismar eden terör örgütlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

Yıl içinde FETÖ/PDY'ye yönelik 63 operasyonda gözaltına alınan 243 kişiden 76'sı tutuklandı. PKK/KCK’ya yönelik 21 operasyonda ise 44 kişi gözaltına alındı. İşlemleri yapılan 44 kişiden 9'unun tutuklanmasına karar verildi. Kentte faaliyet göstermeye çalışan sol terör örgütleri ile dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 4 operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Doğu illerinden İstanbul'a yapılan uyuşturucu sevkiyatlarına yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de geçen yıl gerçekleştirdiği 87 operasyonda 226 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 31'i çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, 195'i ise serbest kaldı.

Operasyonlarda 51 kilo 169 gram eroin, 69 kilo 25 gram esrar, 4 kilo 991 gram afyon sakızı, uyuşturucu hap, 38,53 gram bonzai, 174,45 gram kokain, 1,52 gram crack, 310,05 gram metamfetamin, 91 kök Hint keneviri ve 73,76 gram skunk maddesi ele geçirildi.