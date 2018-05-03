Bolu'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde deprem meydana geldi
Bolu'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.
- AA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30'da merkez üssü Bolu olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Bu depremden iki dakika sonra merkez üssü yine Bolu olarak tespit edilen 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.
İlk depremin yerin 8 kilometre, ikincisinin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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