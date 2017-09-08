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Bolu’da ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Güler hayatını kaybetti

Bolu’da, aylardır uygun ilik bulunması için kampanyalar düzenlenen 3 yaşındaki lösemi hastası Güler Gökmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

  • İHA
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Bolu’da, inşaat işçisi Coşkun Gökmen ve anne Fatma Gökmen, 3 yaşındaki kızlarını 6 ay önce dizlerindeki ağrı nedeniyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yapılan muayene sonrasında 3 yaşındaki küçük kıza lösemi tanısı konularak, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji, Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzun süre kemoterapi tedavisi gören Güler için ilik nakli yapılması kararlaştırıldı.

Kampanya düzenlendi

Güler’e uygun ilik bulunması için Bolu Valiliği geçen Haziran ayında kan bağışı kampanyası başlattı. Bolu’dan ve farklı illerden 4 bin kişinin kan vermesine rağmen, Güler için uygun ilik bulunamadı.

Güler Gökmen, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güler Gökmen'in cenazesi memleketi Çorum'un İskilip ilçesindeki Akpınar Köyü'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

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