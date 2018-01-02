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Bolu’da kaçak sigaralar yastıkların içinde bulundu

Bolu’da, polis ekiplerinin yaptığı 2 farklı operasyonda toplam bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda sigaraların bir bölümü yastıkların içine gizlenmiş halde bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol uygulaması sırasında İstanbul istikametine seyir halinde olan U.İ. isimli şahsın kullandığı tırı şüphe üzerine durdurdular. Ekiplerin tırın çekicisi ve dorse kısmında yaptıkları aramada, yastıkların içine gizlenmiş halde 920 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü 26 yaşındaki U.İ., emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla serbest bırakıldı.

Yolcu otobüsüne operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin yol kontrolü sırasında yaptıkları bir diğer operasyonda ise, İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada 900 paket kaçak sigara bulundu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler N.I (58), A.K (37) ve S.G.(24) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldılar.

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