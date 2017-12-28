Bolu'da kadın cesedi bulundu
Bolu'da kullanılmayan bir otelde kadın cesedi bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi'nde kullanılmayan bir otelin birinci katında kadın cesedi gören vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Donmuş vaziyetteki kadının cesedi, incelemelerin ardından otopsi için İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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