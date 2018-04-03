Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bolu’da kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi

Bolu’da, ekonomik sıkıntıları olduğu iddiasıyla otomobilini ve kendisini benzinle yakacağını söyleyen 31 yaşındaki Tarık D., elindeki çakmağı yakamadan onlarca polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, ekonomik sıkıntıları ve uzun süredir bunalımda olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Tarık D. isimli vatandaş, alkol aldıktan sonra otomobiliyle Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak’a geldi. Aracını park eden Tarık D., daha sonra yanında getirdiği içi benzin dolu su şişesini çıkararak kendisini ve aracını yakacağını söyledi.

Elinde çakmak olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre Tarık D.’yi ikna etmeye çalıştı. Otomobilin çevresindeki polis ekipleri 31 yaşındaki genç ile konuştukları sırada yaklaşık 10 kişilik polis ekibi, Tarık D.’nin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

Polis ekiplerine direnen Tarık D., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İtfaiye ekipleri ise, benzin dökülen otomobil ve çevresinde yıkama çalışması yaptı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu

Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu

Elleriyle köprü yaptılar

Elleriyle köprü yaptılar

Yerin altından servet fışkırdı

Yerin altından servet fışkırdı

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA