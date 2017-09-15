Bolu'da Kent Meydanı'nda dehşet anları! Boşanma davası açan eşini vurdu

Olay, saat 10.30 sıralarında Valilik binasının da bulunduğu Kent Meydanı'nda meydana geldi. Sevim Çevik, çiğ köfte dükkanı işleten eşi Ahmet Çevik'e, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Ahmet Çevik, duruşma öncesi eşiyle görüşmek istedi. Sevim Çevik, Ahmet Çevik'in teklifini kabul etmedi. Ahmet Çevik, bir kadın arkadaşıyla Kent Meydanı'nda olduğunu öğrendiği eşinin yanına gitti.

Ahmet Çevik, ikinci evliliğini yaptığı Sevim Çevik ile halkın yoğun olduğu meydanda tartıştı. Daha sonra Ahmet Çevik, yanında getirdiği tabanca ile eşine 4 el ateş etti. Karın, bacak, kol ve sırt bölgesinden yaralanan Sevim Çevik'e ilk müdahaleyi meydandaki bankın üzerinde çevredekiler yaptı. Sevim Çevik, daha sonra gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerine 50 metre uzaklıkta Valilik binası önünde nöbet tutan Polis Özel Harekat ve Asayiş Şube ekipleri Ahmet Çevik'i yakaladı. Valilik binasına götürülen Ahmet Çevik, daha sonra polis aracına bindirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.