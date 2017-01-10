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Bolu'da lodos çatıları uçurdu

Bolu’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, kentin çeşitli noktalarındaki ağaçlar devrildi.

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Alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Doğancı Mahallesi mevkisinde bulunan bir yurt inşaatının çatısında bulunan malzemeler uçtu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sac parçaları Bolu-Mudurnu karayoluna savruldu. Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri, Bolu - Mudurnu karayolundaki ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı. Öte yandan, kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi.

Akpınar Mahallesi Ertan Sokak'ta bulunan bir ağaç, lodosun etkisiyle elektrik tellerinin üzerine devrildi. Akpınar, Aktaş ve Semerkant mahallelerine elektrik verilemedi.

Öte yandan, ana elektrik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle oluşan arızala nedeniyle Tepecik, Sümer, Tabaklar ve Büyük Cami Mahalleleri ile Kalıcı Konutlar bölgelerine de elektrik hizmeti sağlanamıyor.

 

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