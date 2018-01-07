Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bolu'da minibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da elektrik direğine çarpan minibüsteki bir kişi öldü, sürücü de yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Bolu kent merkezinden Mudurnu istikametine yan yoldan seyreden Ahmet Yavuz idaresindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, Seyit köyü yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste yolcu olarak bulunan Tuncay Öztürk'ün (60) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü ise sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Öztürk'ün cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Çalıştığı ofiste tavuk pişirip yedi

Çalıştığı ofiste tavuk pişirip yedi

Böyle çılgın araba görülmedi

Böyle çılgın araba görülmedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA