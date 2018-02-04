Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bolu'da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Bolu'da, kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtu, 2 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza saat 20.30 sıralarında, Bolu-Mudurnu yolunun Akkayalar mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giden Ramazan Özdemir idaresindeki 14 EZ 235 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ezgi Ruhşan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin karargâh olarak kullandığı ev vuruldu

Teröristlerin karargâh olarak kullandığı ev vuruldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Göktürk-1 buluyor, Mehmetçik 12’den vuruyor

Göktürk-1 buluyor, Mehmetçik 12’den vuruyor

Lazerle gizli Maya şehri bulundu

Lazerle gizli Maya şehri bulundu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA