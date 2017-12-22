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Bolu’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da ve ilçelerinde sahte paralarla esnafları dolandırdıkları tespit edilen 2 kişi Çankırı’da yakalanarak gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Bolu ve ilçesi olan Gerede’de 4 farklı işyerine sahte para vererek alışveriş yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.  Yapılan çalışmada 38 yaşındaki D.Z. ve 35 yaşındaki K.K. isimli şahısların Bolu’da ayrıldıkları aracın plakası tespit edildi. Çankırı’da oldukları belirlenen şahıslar, yapılan operasyonla piyasaya sürmek için yanlarında bulundurdukları sahte paralar, sahte para vererek aldıkları eşyalar ve elde ettikleri bin 200 lira gerçek parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındılar.

Şahısların ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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