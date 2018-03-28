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Bolu’da, şüpheli çanta paniği

Bolu’da, park halindeki bir motosikletin yanına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı’nda, Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nin arka duvarına park edilmiş motosikletin yanında yere bırakılmış şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Şüpheli çantanın yakınında bulunan bir restorandaki müşterilerde dışarı çıkarıldı.

Bomba imha uzmanının olay yerine gelmesiyle, şüpheli çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı. İçinin boş olduğu tespit edilen çanta, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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