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Bolu'da, yolcunun beline sarılı 3 kilo esrar ele geçirildi

Bolu'da, polisin durduğu otobüste narkotik köpeğiyle arama yapılırken, bir yolcunun yanında duran köpek, tepki verdi. N.K.'nin (48) beline sardığı 3 kilo esrar ele geçirildi.

  • DHA
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde kontrol yaptı. Denetim sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Köpek, yolculardan N.K.'nin yanına geldiğinde tepki verdi. Otobüsten indirilen N.K.'nin üzerinde yapılan aramada beline sarılı 3 kilo esrar ele geçirildi. N.K., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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