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Bolu'daki 15 hektarlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde 15 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
 
Alınan bilgiye göre, Göynük merkeze bağlı İbrahimözü köyü yakınlarında tarım arazisi ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 
Yangını gören vatandaşların Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bilgi vermesi üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. 
 
Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangına, Bursa ve İstanbul'dan gelen helikopterler ve 7 il ile ilçelerden gelen 11 arazöz, 4 su tankı, 4 iş makinesi ve yüzlerce orman işçisi ile müdahale edildi. 
 
Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 
 
Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede çıkan yangının havadan ve karadan yapılan erken müdahale sonucunda büyümeden, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi. 
 

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