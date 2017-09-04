Bolu'daki orman yangınında son durum: Bir mahalle boşaltıldı

Bolu’nun Göynük ilçesinde dün başlayan ve bugün rüzgarın etkisiyle tekrar hızla yayılan yangın havadan görüntülendi. Tedbir amaçlı olarak 20 haneli Safranlar Mahallesi boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisinde yol kenarında bulunan otlara atılan izmaritle başlayan orman yangının ikinci gününde rüzgarın hızını artırmasıyla alevler tekrar yükseldi. Geniş alana yayılan orman yangınında havadan çekilen görüntüler, yangının büyüklüğünü ve etkisini gözler önüne serdi. Dumanların gökyüzünü kapladığı orman yangınına çevre illerden gelen takviye ekipler ve Göynük ilçesinden otobüslerle getirilen vatandaşlar müdahale ediyor.

Bir mahalle boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisinde dün akşam çıkan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları başladı. Soğutma çalışmaları devam ederken bölgeden yeniden alevler yükseldi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın tehlikesi nedeniyle 20 hanelik Safranlar Mahallesi boşaltıldı.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yaptığı açıklamada, yangının sabah saatlerinden itibaren kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını anımsatarak, "Çalışmaların yapıldığı sırada orman tekrar yanmaya başladı ve rüzgarın da etkisi ile yangın hızlı bir şekilde büyüdü." diye konuştu.

Yangının yön değiştirerek yerleşim yerlerine doğru ilerlediğine dikkati çeken Kazan, şöyle devam etti:

"Yapılan müdahalelere rağmen yangın yerleşim alanlarına doğru gelmeye devam ediyor. Yangına müdahale konusunda çevre belediyelerden, köylerde yaşayanlardan ve ilçe halkından destek olmalarını istedik. Belediyeden destek için hoparlörlerle anonslar yapılıyor. Yangın bölgesine gidecek olanlar araçlarla bölgeye taşınıyor."

Kazan, yangına müdahale esnasında dumandan etkilenenlerin olduğunu, bu kişilerin sağlık ekipleri tarafından ilçe hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

Göynük Kaymakam Vekili Efecan Şahin ise dün saat 3-4 gibi başlayan yangının gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ifade ederek, "Ancak mevsimsel şartlardan ve ağaçların yapısından kaynaklanan bir durumdan dolayı yangın bugün saat 11.00 civarı tekrardan alevlendi. Şu anda ekipler mücadele ediyor." dedi.

Yangın söndürme çalışmasında 7 dozer, 30 arazöz, 12 su tankeri ve 5 yangın söndürme helikopterlerinin kullanıldığını belirten Şahin, bütün bunlara takviye olarak yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini belirtti.

Şahin, şu anda öncelikli amaçlarının yangının yerleşim alanlarından uzak tutulması olduğunu dile getirerek, "Ondan sonra da yangının önünü kesmeye çalışacağız. Şu anda dozerlerle önünü kesmek için uğraşıyoruz ama yangın tabi ki noktadan noktaya sıçrayabiliyor. Şu anda kontrol altına alınmış değil." şeklinde konuştu.

Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimalini de değerlendirdiklerini kaydeden Şahin, "Şu anda tedbiren İbrahimözü Köyü Sofular Mahallesini boşaltıyoruz. Çünkü önemli olan burada can güvenliğidir. Onun için vatandaşlara evlerinden çıkması çağrısında bulunduk. Alana da vatandaşları sokmamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sabah saatlerinde soğutma çalışması yapıldığı esnada yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edilen yangının şu anda daha fazla alanda zarara neden olduğu öğrenildi.

Havanın kararması nedeniyle yangın söndürme helikopterleri çalışmaya ara verirken, yangınla mücadele yerde bulunan arazözler ve su tankerleri ile devam ediyor.

Yangın söndürme helikopterleri ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye yönlendirilen yangın söndürme uçağının yarın sabah saatlerinde yeniden çalışmaya başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da olay yerine gelerek yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.