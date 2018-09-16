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Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Beyoğlu'nda bonzai hazırlarken görüntülenen kişi önce kameraya saldırdı ardından da hazırladığı uyuşturucuyu yoldan geçen bir taksi sürücüsünden aldığı çakmakla yakıp ulu orta içti.

  • DHA
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Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde oturduğu yerde uyuşturucu hazırlarken görüntülenen kişi kameraya saldırdı. Daha sonra da "çek çek belki izleyen olur" dedi.
 
Oteller bölgesi olarak bilinen ve turistlerin yoğun olduğu Talimhane'de herkesin gözü önünde rahat tavırlarla dikkat çeken kişi yoldan geçen bir taksiyi durdurup çakmak istedi.
 
Taksi sürücüsünden aldığı çakmakla hazırladığı uyuşturucuyu yakan kişi ulu orta içti. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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